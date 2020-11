Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul din Piatra Neamț a solicitat un container pentru pacienții care au murit in incendiul de aseara. Morga spitalului era plina inca de dinainte de explozia de la ATI, in urma careia au murit zece oameni, potrivit Digi 24.Incendiul a fost semnalat in jurul orei 19:00, iar cand pompierii au ajuns…

- UPDATE Aeronava Tarom care il transporta pe medicul erou Catalin Denciu la Spitalul Militar Regina Astrid din Belgia a decolat, duminica dimineața, de pe Aeroportul Otopeni. Medicul erou, ranit in timpul tragediei de la secția ATI a Spitalului Județean din Piatra Neamț este dus, duminica dimineața,…

- Medicul ranit grav in incendiul care a mistuit Secția ATI a Spitalului Județean din Piatra Neamț a ajuns la Spitalul Floreasca, iar in aceasta dimineața a fost transferat in Belgia, iar ceilalți 6 raniți au fost duși și ei cu ambulanțele la spitalul modular de la Lețcani, a anunțat premierul Ludovic…

- Zece oameni au murit in urma incendiului izbucnit aseara la Sectia ATI a Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt. Medicul de garda, care a incercat sa salveze pacientii bolnavi de COVID, a suferit arsuri pe 40% din suprafata corpului si se afla in stare grava. El a fost transportat la Iasi, apoi,…

- Medicul care a suferit arsuri grave in incendiul de la Secția ATI a Spitalului Județean din Piatra Neamț este Catalin Denciu și era de garda la momentul tragediei. El are arsuri pe 40% din suprafața corpului dupa ce a incercat sa salveze din flacari pacienți care erau internați in stare critica,…

- Medicul ranit grav in incendiul izbucnit sambata seara la Secția ATI a Spitalului Județean din Piatra Neamț va fi transferat la un spital din Belgia duminica dimineața, a anunțat ministrul Sanatații, Nelu Tataru. Medicul Catalin Denciu va fi transferat de la Iași la Spitalul Floreasca din Capitala,…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) anunta ca o aeronava de transport C-27J Spartan va decola, in noaptea de sambata spre duminica, spre Iasi pentru o misiune evacuare medicala, ca urmare a incendiului izbucnit la Sectia ATI a Spitalului Judetean din Piatra Neamt. "Referitor la situatia de la Piatra…

- Ministerul Apararii Naționale a anunțat ca Forțele Aeriene pregatesc o misiune de evacuare medicala de la Iași catre București, cu o aeronava de transport C-27J Spartan, a persoanelor care au suferit arsuri in incendiul izbucnit la secția ATI a Spitalului Județean Piatra-Neamț. Aeronava va decola in…