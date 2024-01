Valeria Herdea, medic de familie și vicepreședintele Colegiului Medicilor, a fost numita oficial președinte al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate. Decizia de numire, semnata de premierul Marcel Ciolacu, a fost publicata luni seara in Monitorul Oficial. „Am semnat numirea noului președinte la Casa de Sanatate, un medic de familie din Cluj. O doamna foarte […] The post Medicul de familie Valeria Herdea, noul președinte al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .