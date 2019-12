Stiri pe aceeasi tema

- In ajunul sarbatorilor de iarna, moldoveanca Irina Rimes a lansat o piesa emoționata despre dorul de casa. Piesa te atinge pe suflet și te poarta pe aripile dorului.Piesa este interpretata in colaborare cu mai mulți artiști romani.

- Fiul lui Traian Berbeceanu, Bogdan, a lansat o piesa hip-hop numita „Momente grele” in care vorbește despre experiența prin care a trecut atunci cand tatal lui a fost arestat. „Au fost zile cumplite pentru el”, a scris, pe Facebook, fostul șef al BCCO Alba, anunța MEDIAFAX.Traian Berbeceanu…

- Tania Popa a inregistrat in toamna doua premiere pe plan profesional. A debutat ca regizoare cu spectacolul "Ghici cine te suna?!" la Teatrul Elisabeta și a revenit cu "Figuranta", un one woman show pe textul lui Andreas Petrescu.Tania Popa are din nou ocazia de a face singura un spectacol cap coada,…

- Ana MariaBranza are in mansarda casei o adevarata “zestre” de medalii caștigate,de-a lungul timpului, la concursuri sportive importante. La pachet cu premiileobținute, au venit și accidentarile, campioana la scrima avand in palmareschiar și un moment dramatic. Spadasina se considera norocoasa, intrucat…

- Pentru mulți dintre noi, viața este un continuu izvor de inspirație; nu inceteaza niciodata sa ne surprinda și sa ne transmita mesaje care ajung sa ne macine sufletul pana in momentul in care și noi, vom deveni un subiect din trecut. Povestea de astazi este una cu un inceput trist, dar cu un final fericit,…

- Artistul rap american Eminem a fost chestionat de serviciile secrete americane dupa ce, in 2017, a lansat o piesa care ar fi conținut un mesaj amenințator la adresa Ivankai Trump, fiica președintelui american Donald Trump, potrivit bbc.com.Eminem a fost chestionat de agenți ai serviciilor…

- Elena Gheorghe lanseaza azi o piesa de dragoste in limba romana intitulata “Numele tau”, piesa careia i-a pregatit și un videoclip pe masura. Dupa un an de zile, timp in care Elena Gheorghe a lansat doar single-uri in aromana, inclusiv albumul “Luna Alba”, artista lanseaza azi o piesa de dragoste in…

- Phil Collins, cunoscutul cantareț britanic in varsta de 68 de ani, este intr-o stare jalnica. El a fost vazut zilele trecute intr-un scaun cu rotile, incapabil sa mearga pe picioarele lui, a notat The Sun. Phil Collins efectueaza un turneu in Statele Unite ale Americii - „Still Not Dead Yet Live” (Inca…