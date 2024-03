Stiri pe aceeasi tema

- „E o candidatura a celor doua mari partide, PSD si PNL, si este o candidatura solida, e o candidatura matura, o candidatura prin care eu vreau sa fac ordine in Capitala. Si ca sa fac ordine si in haosul zilei: nu, nu exista niciun fel de posibilitate, discutie, gand, idee sau ce vreti dumneavoastra;…

- Medicul Catalin Cirstoiu a susținut, miercuri, primul sau discurs in calitate de candidat comun al Coaliției PSD-PNL la Primaria Capitalei, in cadrul scrutinului pentru alegerile locale din 2024. "Eu sunt medic, sunt profesor universitar, nu sunt om politic. Pana azi nu am avut o cariera politica. Azi,…

- Medicul Catalin Cirstoiu, prezentat miercuri candidat al PSD si PNL la Primaria Capitalei, a declarat ca a avut o discutie lunga cu nasul sau, Traian Basescu, despre candidatura, si acesta „i-a explicat de ce nu e bine sa faca treaba asta”, dandu-i argumente strict personale, umane, lucru pe care l-a…

- Au fost noi discuții, intr-o ședința a Coaliției ce s-a incheiat joi seara, cu privire la candidatura la Primaria Capitalei. Insa nici dupa aceasta intrevedere a mai-marilor PSD și PNL nu pare sa se fi ajuns la o varianta clara asupra numelui sau a numelor cu care actuala coaliție de guvernare ar vrea…

- PSD București și-a desemnat candidații pentru Primaria Capitalei și primariile de sector. Gabriela Firea este candidatul propus pentru Primaria Capitalei. Fosta primarița a ținut sa le mulțumeasca tuturor colegilor de partid și nu numai: „Mulțumesc colegilor din Biroul permanent al PSD Bucuresti care…

- Intr-o mișcare deloc surprinzatoare, Cristian Popescu Piedone, edilul sectorului 5, și-a anunțat candidatura la Primaria Capitalei in cadrul alegerilor viitoare. Cu declarații hotarate și o atitudine deschisa, Piedone a adus un nou element in competiția politica, oferind o alternativa in fața a ceea…

- Președintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a declarat ca el nu o susține pe Gabriela Firea pentru o candidatura la Primaria Capitalei, ci organizația PSD București. Firea e singura care s-a inscris in cursa și ar fi culmea sa piarda, a mai precizat liderul social-democraților. „Deocamdata doar Gabriela…

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a sesizat Curtea de Conturi, atragand atenția ca Primaria Capitalei platește milioane de euro pe avocați, deși are angajați zeci de juriști proprii.