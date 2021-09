Stiri pe aceeasi tema

- Pericolul descoperit in maștile de protecție. Ce semnal de alarma trag specialiștii. InfoCons a realizat un studiu privitor la alertele emise prin Sistemul de alerta rapida european, in ce privește maștile de protecție neconforme, iar datele sunt ingrijoratoare. Pericolul descoperit in maștile de protecție…

- Un medic de garda de la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Marie Curie” a relatat pe rețelele de socializare faptul ca tot mai mulți copii ajung sa fie diagnosticați COVID in camera de garda și a dat 2 astfel de exemple.Primul copil, in varsta de 4 ani, a ajuns la spital cu febra de 41.2 C, in…

- Romania, in teorie, poate fi un jucator major in producția de carne de porc. Aici exista mult spațiu, o tradiție puternica de consum de carne de porc. DIn pacate, in ultimii 30 de ani, insa, producția de porci din Romania s-a schimbat, dar nu a crescut. Romania, o țara cu un potențial mare in creșterea…

- Agenția Naționala Antidrog avertizeaza turiștii aflați in vacanța la mare cu privire la existența unui sedativ folosit in domeniu medical ca anestezic. Potrivit instituției menționate, substanța psihoactiva este consumata in cadrul unor evenimente organizate in special in sudul litoralului. Inharea,…

- Scoția devine astfel prima țara din lume care renunța la distanțarea sociala.De asemenea și la carantinare, in anumite condiții. Daca un adult este identificat drept contact apropiat al unui bolnav de COVID-19, acesta nu se va mai izola timp de 10 zile daca este vaccinat cu cele doua doze de vaccin…

- De la 1 august ultima parte a calendarului de ridicare a restricțiilor va intra in vigoare. Cu toate astea, Romania ocupa ultimul loc la vaccinari. Situația este una deloc imbucuratoare, daca luam in calcul ca 80% din populație nu este vaccinata. Deși stam prost la capitolul vaccinari, Florin Cițu vorbește…

- Medicii botosaneni trag un semnal de alarma. Tot mai multi tineri incep sa sufere de afectiuni grave cardio-vasculare. Multi le descopera dupa ce ajung in stare grava la urgenta. Stilul de viata este principalul factor declansator.