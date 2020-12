Stiri pe aceeasi tema

- Printre primii care s-au vaccinat au fost și medicii epidemiologi Adrian Marinescu și Sorin Petrea, de la Institutul Național Matei Balș. Ei au povestit pentru Digi24 cum au perceput experiența vaccinarii anti-COVID.

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a fost intrebat, duminica, la deschiderea campaniei de vaccinare anti-COVID-19, daca Guvernul va da o Ordonanta de Urgenta pentru despagubirea persoanelor care ar putea avea reactii adverse la vaccinul anti-Covid, mentionand ca vor fi informari in momentul cand…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a publicat prospectul tradus in limba romana la vaccinul anti-COVID, care a ajuns vineri in Romania. Primele 10.000 de doze de vaccin impotriva COVID-19 au intrat vineri in tara prin Vama Nadlac 2 cu un camion dotat cu o instalație frigorifica speciala Sambata,…

- Adrian Marinescu, medic infecționist la Institutul ”Matei Balș” din București, a explicat, vineri, ca vaccinul impotriva COVID-19 este sigur și eficient. Medicul a dat exemplu Marea Britanie, unde s-a inceput campania de vaccinare și nu au fost raportate reacții adverse notabile, noteaza Digi 24. Adrian…

- Romania incepe vaccinarea impotriva Covid-19, iar o parte dintre romani - cel puțin in mediul online - sunt ingrijorați de eventualele efecte adverse ale virusului. Aceste ingrijorari sunt alimentate și de știri false raspandite pe Internet. Tocmai din acest motiv Guvernul Romaniei a și prezentat…

- Medicii sunt ingrijorați de aceasta perioada a sarbatorilor de iarna, in contextul pandemiei de coronavirus. Adrian Marinescu și Marius Geanta spun ca in zonele roșii exista o mare mișcare de libertate cauzata de pregatirea sarbatorilor. O alta ingrijorare este legata de faptul ca și in spitalele mari…

- Un tanar din Romania, dar care este medic rezident in Marea Britanie, este posibil sa fie primul roman care s-a vaccinat impotriva COVID-19 cu vaccinul produs de compania Pfizer. Tanarul medic a deschis o conversatie pe un forum, in care a raspuns intrebarilor despre vaccin, reacții adverse și la aproape…

- Mihai Stoichița (66 de ani) a oferit prima declarație legata de partida dintre Romania și Norvegia, anulata din cauza ca autoritațile nu le-au permis nordicilor sa faca deplasarea la București. In urma cu doua zile, unul dintre jucatori a fost depistat cu Covid-19 și ceilalți au fost considerați contacți…