Medicii veterinari in alerta. Suspiciune de pesta porcina la cativa kilometri de Lugoj

- Pe fondul fondul de vanatoare 31 Drinova – Ocolul Silvic Lugoj a fost confirmat marți, 28 iulie, un focar de pesta porcina africana, dupa ce au fost gasite doua cadavre de porci mistreți. Drept urmare, Centrul Local de Combatere a Bolilor Timiș s-a intrunit miercuri, 29 iulie, sub conducerea…

- Doi porci mistreti au fost gasiti decedati in fondul de vanatoare Drinova -Ocolul Silvic Lugoj, in judetul Timis, iar in urma testelor a fost depistata pesta porcina africana, astfel ca a fost stabilita o zona afectata, pe o raza de 13 kilometri fata de locul unde au fost gasite cadavrele, relateaza…

- In urma examinarii probelor prelevate de la doi porci mistreți gasiți decedați in fondul de vanatoare 31 Drinova - Ocolul Silvic Lugoj, a fost confirmata pesta porcina africana, conform informațiilor transmise de Instituția Prefectului Timiș.

- Pe fondul de vanatoare 31 Drinova -Ocolul Silvic Lugoj, a fost confirmata pesta porcina africana. S-au luat masurile necesare, in Centrul Local de Combatere a Bolilor Timiș, intrunit astazi la Instituția Prefectului, pentru combaterea pestei porcine africane din Fondul Cinegetic 31. Zona afectata reprezinta…

- Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Timis a depistat un focar de pesta porcina, in judetul Timis, dupa ce pe marginea unui drum au fost gasite cadavrele a doi porci domestici fara crotalii, astfel ca nu se stie cine este proprietarul. In zona a fost dus un incinerator pentru…

- Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Timis a anunțat masuri de siguranța dupa ce o zona intinsa din apropierea Timișoarei a fost declarata focar de pesta porcinaboala fiind confirmata, la doi porci mistreți gasiți morți in Fondul de vanatoare nr. 61 Moșnița, aparținand AJVPS.…

- In zona localitati timisene Cheveresu Mare a fost instituita o zona de protectie pe opt kilometri, in urma unei decizii luate, sambata, de catre Comitetul Local de Combatere a Bolilor (CLCB) dupa aparitia unui focar de pesta porcina africana (PPA) la trei porci mistreti. Directia Sanitara…

- Aproximativ 4.000 de porci de la o ferma din Burila Mare, județul Mehedinți, vor fi eutanasiati și in pericol este inca o crescatorie de suine, aflata in apropiere. In județ, pe fondurile de vanatoare, sunt active cinci focare de pesta porcina africana, potrivit Mediafax.Cu economia inchisa…