Medicii infecționiști atenționează că a început sezonul „gripei de vară” Medicii infecționiști atenționeaza ca a inceput sezonul infecțiilor enterovirale, supranumite și „gripa de vara”, care dureaza de obicei pina in luna septembrie și afecteaza in special copiii. In ultima saptamina doar in Capitala numarul de imbolnaviri s-a dublat, fiind inregistrate 41 de cazuri. De la inceputul anului in municipiul Chișinau au fost atestate 98 de cazuri de infecții enteroviral Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

