- Decizia a fost luata de prefectul de Galati in urma unei intalniri ci conducerea Directiei de Sanatate Publica (DSP) si cu reprezentantii medicilor de familie. Masura de aplica incepand de luni, 23 martie 2020.

- Mai exact, barbatul se afla in izolare de 11 zile și deși mai avea 3 zile de stat din cele 14 impuse a decis sa plece in alta localitate. Cei izolați la domiciliu sunt monitorizați de reprezentanții Direcției de Sanatate Publica prin telefon, cum se face, de altfel, la nivelul intregii țari. Nu exista…

- Peste 350 de persoane care s-au intors din Italia se afla in izolare la domiciliu in judet si 25 se afla in carantina institutionala, in spatiile special amenajate, potrivit reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica (DSP) Vrancea. ‘La acest moment avem in carantina 25 de persoane. In izolare avem…

- Un barbat care s-a intors la Galati, din Lombardia, pe 28 februarie, a fost amendat cu 10.000 lei, dupa ce medicii epidemiologi impreuna cu politistii galateni au constatat ca acesta nu a respectat conditiile de izolare la domiciliu, au anuntat, joi, reprezentantii Directiei de Sanatate Publica(DSP)…

- Un barbat care nu a respectat masura de izolare la domiciliu pentru o perioada de 14 zile, dupa ce s-a intors in țara din Italia, a fost amendat cu 10.000 de lei de inspectorii Directiei de Sanatate...

- Oficial, in Romania nu exista (inca) nici un caz confirmat de infectare cu coronavirus. Insa multe persoane care vin din zone cu risc sunt in izolare. In județul Arad, conform datelor furnizate de dr. Constantin Catana, directorul Direcției de Sanatate Publica, 66 persoane se afla in izolare la domiciliu,…

- Medicii tulceni monitorizeaza starea de sanatate a sapte persoane, dintre care patru chinezi, care s au izolat voluntar la domiciliu, de teama coronavirusului, a declarat, pentru AGERPRES, sefa Directiei de Sanatate Publica DSP , Mihaela Nicolau.Fisele celor patru chinezi, doi barbati, cu varste de…