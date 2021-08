Medicii de familie cer să facă teste COVID la domiciliul copiilor Inceperea noului an scolar in mijlocul valului patru al pandemiei aduce o serie de ingrijorari, mai ales ca varianta Delta a coronavirusului ii afecteaza in special pe copii si pe tineri. Specialistii sustin ca in acest moment trebuie respectate masurile de protectie foarte strict, avand in vedere ca nu toti copiii pot fi vaccinati, dar si in conditiile in care nu toate cadrele didactice s-au imunizat. Este recomandata in continuare respectarea mai multor masuri de protectie: purtarea mastilor in timpul orelor atat de catre elevi, cat si de profesori, urmarea unor circuite clare, precum si mentinerea… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

