Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 3.831 de medici de familie vor realiza testari rapide pentru depistarea infectiei cu virusul SARS-CoV-2 pacientilor care prezinta simptome specifice acestei boli, conform listei publicate duminica de Ministerul Sanatatii. In Bucuresti, sunt peste 200 de medici de familie care au incheiat…

- Instituția Preectului, conducerea Direcției de Sanatate Publica și cea a Casei Județene de Asigurari de Sanatate au organizat, luni, o intalnire cu medicii de familie din județ, in contextul creșterii cazurilor de coronavirus și a nevoii tot mai mari de testare a populației. Ocazie cu care prefectul…

- 124 de medici de familie din Iasi din cei 400 aflati in contract cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate (CJAS) Iasi au depus cerere pentru activitatea de testare cu teste rapide antigen in vederea depistarii infectiei cu SARS-CoV-2. Acestia vor putea testa in cabinetul propriu in baza unui contract…

- Medicii de familie care vor sa se implice in testarea pentru Covid-19 trebuie sa incheie un contract cu Casa de Asigurari de Sanatate sau un act aditional la contractul care vizeaza vaccinarea. Aceștia pot testa orice pacient care se incadreaza in definitia de caz, chiar daca nu este pe lista sa. Reglementarile…

- Ordinul pentru testarea in cabinetele medicilor de familie a fost publicat in Monitorul Oficial , a anunțat, miercuri, Ministerul Sanatații. Autoritatile sanitare au emis reglementari privind activitatea de testare in cabinetele medicilor de familie. Medicii de familie interesati trebuie sa incheie…

- Medicii de familie pot face GRATUIT teste anticoronavirus. Ordinul a fost publicat in Monitorul Oficial Medicii de familie pot face GRATUIT teste anticoronavirus. Ordinul a fost publicat in Monitorul Oficial Ordinul pentru testarea in cabinetele medicilor de familie a fost publicat in Monitorul Oficial,…

- Conditia este ca acestea sa fie eligibile, la un interval de cel putin 48 de ore intre doua testari succesive, precizeaza Casa Nationala de Asigurari de Sanatate intr-un comunicat transmis miercuri presei.Ordinul nr. 58/4/2022 privind modificarea si completarea Ordinului Ministrului Sanatatii si al…

- Medicii de familie pot testa persoanele suspecte de infectare Foto: Arhiva RRA Medicii de familie pot testa atât persoanele suspecte de infectare cu virusul SARS-CoV-2 înscrise în lista proprie, cât si oricare alte persoane, cu conditia ca acestea…