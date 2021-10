Stiri pe aceeasi tema

- Valul 4 al pandemiei face ravagii in Romania. Țara noastra se afla in scenariul negru in care a fost Italia anul trecut. Spitalele gem de bolnavi in stare critica. Autoritațile nu au pregatit un plan pentru valul 4, odata cu creșterea accelerata a cazurilor de COVID-19 pe fondul raspandirii tulpinei…

- Potrivit unei notificari publicate pe site-ul bancii centrale, va fi ilegal ca rezidenții chinezi sa cumpere criptomonede din strainatate și chiar sa fie implicați in marketing sau asistența tehnica in legatura cu afacerile in care sunt folosite monede virtuale.Guvernul de la Beijing pare sa se pregateasca…

- Masuri de protectie sanitare adoptate joi, 23 septembrie, de Guvern Foto: Arhiva. Copiii mai mici de 12 ani nu mai trebuie testati pentru accesul în spatiile unde este necesar certificatul verde, daca incidenta depaseste 3 la mia de locuitori. Masura a fost aprobata joi, 23…

- Incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19 in ultimele 14 zile este joi, in Bucuresti, de 3,65 la mia de locuitori. Valoarea a fost comunicata de catre Directia de Sanatate Publica, a informat subprefectul Capitalei, Antonela Ghita, conform Agerpres.

- Autoritațile au impus restricții intr-o noua comuna din Buzau, din cauza creșterii numarului de cazuri COVID-19. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a dispus masuri pentru urmatoarele 14 zile la Țintești, comuna in care rata de incidența a cazurilor a ajuns la 2,22 la mie. Zece persoane au…

- Autoritatile sanitare germane au avertizat miercuri ca al patrulea val al pandemiei in Germania ar putea capata o dezvoltare ”fulminanta” in luna octombrie daca nu va creste numarul persoanelor vaccinate, pana in prezent doua treimi din populatia germana fiind vaccinata anti-COVID-19 cel putin cu prima…

- Comisia Naționala Extraordinara de Sanatate Publica (CNESP) se va intruni in ședința saptamana viitoare, marți, 7 septembrie. Anunțul a fost facut de ministra sanatații, Ala Nemerenco. „Noi am pregatit deja proiectul, discutam inclusiv cu membrii, circulam acest proiect. Vom veni cu recomandari marți”,…

- Romania e in fața valului patru al pandemiei de coronavirus, iar astazi s-a inregistrat un numar record de cazuri de infectare cu COVID-19 in ultimele trei luni. Din acest motiv in țara noastra vor exista noi restricții. Raed Arafat anunța ce masuri ar putea fi luate.