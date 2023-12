Dulaglutida, medicament din tratamentul diabetului, poate reduce riscul de creșterea in greutate in cazul femeilor ex-fumatoare, potrivit unui nou studiu. Creșterea in greutate, dupa renunțarea la țigara, poate fi o problema reala pentru foștii fumatori. In cazul femeilor, problema aceasta ar putea fi rezolvata cu ajutorul unui medicament contra diabetului. Dulaglutida, medicament antidiabetic, poate contribui la reducerea riscului de creștere in greutate substanțiala in cazul femeilor, dupa ce s-au lasat de fumat, potrivit datelor unui test clinic, publicate in BMJ Nutrition Prevention&Health.…