- Doua echipe de medici și cercetatori isarelieni au anunțat ca au dezvoltat medicamentele care inving Covid-19 in mai puțin de o saptamana, chiar și in cazul pacienților aflați in stare critica, relateaza ynetnews.com, potrivit digi24.ro. Testele preliminare au aratat ca 29 dintre cei 30 pacienți…

- O echipa internationala de oameni de stiinta condusa de cercetatori din Israel a identificat o noua vulnerabilitate in celulele canceroase, a anuntat Universitatea din Tel Aviv (TAU), relateaza Agentia Xinhua, preluata de Agerpres. Studiul ar putea conduce la dezvoltarea unor medicamente personalizate…

- Festivalul Filmului Romanesc in Israel va avea loc in perioada 30 decembrie - 30 ianuarie, in sistem video-on-demand, pe platformele online ale cinematecilor din Tel Aviv, Ierusalim, Haifa, Holon, Hertzliya si Sderot, potrivit News.ro. Programul va include filme apartinand patrimoniului cinematografiei…