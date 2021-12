Medicul psihiatru Raluca Prepelita spune ca sarbatorile de iarna ar trebui sa fie un prilej de fericire si liniste, perioada Craciunului, prin magia oferita, fiind considerata cea mai frumoasa din an. Doctorul recunoaste insa ca nu pentru toate persoanele aceasta perioada este una de vis. “Singuratatea, departarea de cei dragi, amintirile neplacute ce revin in memorie in aceste clipe, diversele traume sunt doar cateva dintre motivele care determina simptomatologia afectiva negativa din preajma sarbatorilor. La acestea se adauga contextul pandemic actual, cu debut in anul anterior, care a modificat…