Stiri pe aceeasi tema

- 10 copii care prezentau semne de rujeola au ajuns in aceasta seara la Spitalul Clinic Județean de Urgența Bistrița, transportați de mai multe echipaje SAJ. Toți cei 10 copii sunt din zona Nasaudului. Mai multe echipaje ale Serviciului de Ambulanța Județean Bistrița-Nasaud, inclusiv unul cu medic și…

- “Continuam sa adoptam solutiile convenite cu fermierii luna trecuta, aprobam astazi Creditul fermierului, oferind acces mai facil agricultorilor la finantari vitale. Alocam aproape 165 de milioane de euro si acoperim partea cea mai importanta a dobanzii la creditele bancare. Practic, suportam rata dobanzii…

- Fost manager al Spitalului Clinic Județean de Urgența (SCJU) Craiova șef al Secției de Chirurgie Toracica, medicul Alin Demetrian a fost trimis in judecata pentru ucidere din culpa, relateaza Știri Craiova .In aprilie 2023, medicul a fost reținut pentru 24 de ore, apoi plasat sub control judiciar, fiind…

- In noaptea de 26 ianuarie a.c., in jurul orei 00:00, politistii din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala Braila au fost sesizati de catre o femeie, cu privire la faptul ca ar fi fost lovita de persoane necunoscute. Potrivit IPJ Braila, din primele cercetari s a stabilit faptul ca femeia ar fi observat in…

- Spitalul Clinic Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava va beneficia și in acest an de o susținere financiara considerabila din partea Consiliului Județean Suceava, a anunțat președintele Gheorghe Flutur. ”Se propune alocarea a 10 milioane de euro pentru finalizarea lucrarilor la noul pavilion…

- Responsabilii din domeniul transporturilor au anunțat ca vor avea loc ajustari in perioadele de valabilitate ale rovinietei. Astfel, se va introduce o rovinieta valabila pentru o singura zi, in timp ce cea pentru trei luni va fi eliminata și inlocuita cu una valabila pentru 60 de zile. Aceste schimbari…

- Costel Vlad, director medical al Spitalului Clinic de Copii Victor Gomoiu din București, a declarat pentru news.ro ca, din cauza lipsei asistentelor generata de blocarea angajarilor, exista riscul ca spitalul sa iși suspende activitatea in orice sector, inclusiv in camera de garda.Medicul a spus ca…

- O echipa de medici condusa de conferentiarul universitar doctor Liliana Mirea a realizat o prelevare multiorgan, luni, la Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, de la un pacient in moarte cerebrala care a fost transferat, sambata, de la Spitalul Judetean din Targoviste, potrivit Agerpres.Potrivit…