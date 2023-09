Stiri pe aceeasi tema

- Inca un pacient ranit in urma exploziilor care au avut loc la Crevedia a murit, luni dimineata, la Spitalul de Urgenta Floreasca. „In cursul acestei dimineti, a decedat la Spitalul Floreasca un pacient aflat in stare foarte grava inca de la inceputul internarii, cu arsuri pe 95% din suprafata corporala”,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti,la Spitalul Floreasca, unde i-a vizitat pe raniții in explozia de la Crevedia ca s-a intervenit cu rapididate și au fost luate masurile care au putut fi luate. Intrebat daca asteapta demisii dupa tragediile recente, in contextul afirmatiilor pe care le facuse…

- Scandalurile se țin lanț pentru Ciolacu dupa numirea lui Ponta in funcția de consilier al sau. Se pare ca nu doar numirea in funcție a acestuia a atras atenția presei, dar și declarațiile facute in contextul arșilor de la Crevedia. Atat Catalin Drula, președintele USR, cat și Dacian Cioloș, președintele…

- Primii doi pacienti raniti in urma exploziilor de la o statie GPL din Crevedia au fost transferati, in noaptea de sambata spre duminica, la o unitate medicala din Bruxelles, fiind vorba despre doi pompieri. Alte doua persoane au fost duse cu o aeronava a Ministerului Apararii la Milano, in Italia. Autoritațile…

- Un polițist din Milano, Italia, a fost lasat lat in plina strada dupa ce un roman i-a dat un pumn. Polițistul incercase sa desparta doi barbați care se luasera la bataie.Concret, doi barbați au inceput sa se cearte la intersecția dintre via Vittor Pisani și via San Gregorio, in apropierea garii centrale…

- Silvio Berlusconi, antreprenor, de patru ori prim-ministru, a murit astazi la Milano, la varsta de 86 de ani, potrivit presei din Italia. Liderul Forza Italia, bolnav de leucemie mielomonocitara cronica, a fost internat pe 9 iunie la spitalul San Raffaele din Milano dupa ce a fost externat pe 19 mai,…