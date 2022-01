Stiri pe aceeasi tema

- Medicul italian ar fi implinit 69 de ani in iunie și era un susținator al ingrijirii bolnavilor acasa.De la izbucnirea pandemiei, a tratat sute de pacienți fara sa se menajeze. Giuseppe Comodo și-a onorat profesia pana cand coronavirusul l-a dus pe patul din secția de terapie intensiva a spitalului…

- Tragedie in familia unei tinere de 32 ani, din Olt, cu mai multe boli grave și care a facut COVID-19. Tanara, nevaccinta, s-a stins acasa pentru ca in spitalele din județ nu mai era niciun pat liber pe secția ATI COVID. Parinții au chemat de trei ori ambulanta din Corabia și tot de atatea ori li s-a…

- Autoritațile au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa in urma incendiului de la Spitalul suport-COVID Movila din Ploiești din aceasta dimineața. Doi barbați cu varste de 74 și 75 de ani, infectați cu Covid-19, au fost gasiți decedați in urma flacarilor mistuitoare care a cuprins intreaga secție.

- O femeie de 38 de ani din Iași a murit in timp ce se afla intr-un magazin la cumparaturi, dupa ce starea ei s-a agravat brusc și a intrat in stop cardio-respirator. Aceasta nu era vaccinata și a ales sa se trateze acasa timp de zece zile , crezand ca are o simpla gripa, insa testele au confirmat ca…

- Infectia cu noul coronavirus l-a rapus pe viceprimarul comunei Dranceni, Lucian Daniel Lacatus, in varsta de 43 de ani. Barbatul figureaza ca fiind imunizat din luna mai cu vaccinul Johnson&Johnson. Timp de 10 zile s-a tratat la domiciliu, dar starea de sanatate I s-a deteriorat vizibil si a apelat…

