- Situație revoltatoare intr-un centru comercial din Constanța. Un medic nu a fost lasat sa acorde primul ajutor unui copil care s-a inecat cu mancare și a leșinat. In timp ce micuțul se zbatea intre viața și moarte, zeci de oameni s-au adunat in jurul lui și il purtau in brațe, pana cand o ambulanța…

- Un medic aflat la cumparaturi, inainte de Revelion, nu a fost lasat sa acorde ajutorul unui copil de trei ani care se inecase. Cadrul medical, care se afla intamplator cu copilul la cinematograful din incinta mall-ului a povestit pe pagina sa de facebook intreaga intamplare. „In aceasta seara, in timp…

Volodimir Zelenski a afirmat, intr-un nou discurs, ca Rusia a inceput din septembrie sa agraveze criza alimentara mondiala, blocand navele de pe "coridorul cerealelor", informeaza news.ro

- Doi veterani de razboi din Dumbraveni sarbatoresc implinirea a 102, respectiv 101 ani. Intr-o postare pe pagina de Facebook a Centrului Militar Zonal Vrancea ,,Regele Carol I”, se arata ca „in data de 24.10.2022, comandantul Centrului militar zonal Vrancea ,,Regele Carol I”, colonelul Neculai ȘERBAN,…

- Instituția a anuntat ca, incepand de sambata, 22 octombrie, nu va mai avea garzi pentru Pediatrie, pentru o durata nedeterminata, iar urgentele vor putea fi asigurate doar de luni pana vineri, intre orele 8.00 si 14.00, din cauza crizei de angajați, relateaza news.ro. Cazurile in afara acestui program…

- Noul comandant al forțelor ruse din Ucraina , Serghei Surovikin, a recunoscut marți ca situația militara din Ucraina este „tensionata”, in special in jurul orașului Kherson, ocupat in sudul țarii. „Inamicul incearca in mod continuu sa atace pozițiile trupelor ruse, mai ales sectoarele Kupiansk, Lyman…

- Scenele șocante au fost filmate cu telefonul mobil de prietena agresoarei, care nu intervine sa le desparta pe cele doua, ba chiar iși incurajeaza prietena sa continue bataia.Victima a fost lovita cu pumnii și picioarele, trasa de par, i s-a turnat suc in cap și la sfarșit a fost obligata de agresoare…

Starea motociclistului ranit in accidentul de sambata, in care a fost implicata Monica Macovei este una grava, el aflandu-se internat la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta.