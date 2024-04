Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 01 aprilie, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au reținut pentru 24 de ore un satmarean in varsta de 49 de ani, cercetat pentru ca a condus un autoturism sub influența bauturilor alcoolice. In fapt, vineri, 29 martie a.c., in jurul orei 12.00, barbatul a fost implicat intr-un eveniment rutier…

- Politistii si procurorii au facut, joi, cinci perchezitii in Turda, intr-un dosar care vizeaza eliberarea de adeverinte medicale pentru angajare de catre o functionara care nu avea acest drept. Una dintre descinderi a avut loc la o institutie publica. S-au dat amenzi in valoare de 27.000 de lei in dosar.…

- Polițiștii doljeni au fost sesizați, marți, ca in apropierea Balții Craiovița, din Craiova, este un barbat cazut, in stare inconștienta. Echipajele medicale au stabilit ca barbatul era decedat, potrivit mediafax. Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat, marți, cu puțin dupa ora 13.00,…

- Marți, 20 februarie 2024, in jurul orei 10.15, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, in timp ce acționau pe strada Aurel Vlaicu din municipiu, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 21 de ani, din Alba Iulia. In urma verificarilor efectuate,…

- In cursul nopții de vineri spre sambata, polițiștii au dispus imobilizarea unei motociclete și intocmirea unui dosar penal pentru un tanar banuit ca a condus motocicleta sub influența substanțelor interzise și fara permis. La data de 17 februarie in jurul orei 01.20, polițiștii Secției de Poliție Burdujeni,…

- Dealer de droguri din Constanța, reținut Polițiștii și procurorii DIICOT au reținut, joi, un dealer de droguri din Constanța, acesta fiind suspectat ca a vandut droguri de mare risc (4-CMC) și substanțe psihoactive (2 MMC), anunța Mediafax.Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor…

- Un barbat a fost retinut pentru 24 de ore dupa ce a abandonat pe o strada din municipiul Buzau cinci pui de caine in varsta de trei-patru zile, scrie News.ro. Politistii buzoieni au fost sesizati de o persoana ca un barbat a abandonat puii pe strada. Persoana care a facut sesizarea a luat puii acasa,…

- Un barbat, de 32 de ani, din Perișor, Dolj, a fost plasat sub control judiciar pentru ca a refuzat sa i se recolteze probe biologice.Polițiștii din Bailești l-au reținut, in seara zilei de 9 ianuarie, pentru 24 de ore, pe tanarul din Perișor. Acesta era acuzat de savarșirea infracțiunii de refuzul sau…