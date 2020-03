Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca bilantul deceselor datorate noului coronavirus la nivel national a urcat la 23. Pacietul cu numarul 19 este un barbat, 56 ani, din judetul Dambovita, hemodializat la un Centru de dializa, internat inițial la Spitalul de Urgența București Floreasca, transferat…

- UPDATE, ora 20:15 – Grupul de Comunicare Strategica anunta cel de-al saptelea deces al unui pacient infectat cu noul coronavirus, un barbat de 65 de ani internat la Spitalul Universitar Bucuresti. Potrivit sursei citate, decesul a fost inregistrat luni seara, barbatul fiind confirmat pozitiv cu noul…

- Ziarul Unirea A fost INREGISTRAT cel de-al 6-lea DECES al unei persoane infectate cu COVID-19. Este vorba despre un barbat din Arad, in varsta de 64 de ani, confirmat pozitiv chiar azi A fost INREGISTRAT cel de-al 6-lea DECES al unei persoane infectate cu COVID-19. Este vorba despre un barbat din Arad,…

- Guvernul Romaniei a publicat o statistica la zi a raspandirii coronavirusului, care arata evoluția epidemiei in Romania. Astfel, creșterea numarului de infectați este exponențiala, iar din totalul de 246 de pacienți diagnosticați cu COVID-19 cei mai mulți sunt in București, 84. Urmeaza județele Hunedoara…

- Comunicat. Primarul municipiului Arad, Calin Bibarț a semnat contractul de finanțare pentru Proiectul „Achiziție material rulant electric, 4 tramvaie dubla articulație capacitate mare și 6 tramvaie...

- Inca doua persoane din Timișoara au fost depistate cu coronavirus, anunța Grupul de Comunicare Strategica – GCS. 158 de cazuri de persoane cu coronavirus sunt in Romania. Grupul de Comunicare Strategica transmite ca au fost inregistrate 19 noi cazuri de imbolnavire cu coronavirus: patru in Arad, trei…

- Este vorba despre un barbat, cu domiciliul in județul Hunedoara, care se afla in zona de carantina din județul Arad. Acesta a fost testat pozitiv in timpul perioadei de carantina și a aparut inregistrat in evidențele operative ale Institutului Național de Sanatate Publica, publicate sub forma…

- Primul caz de coronavirus in județul Arad a fost confirmat in aceasta seara. Un barbat de 57 de ani care a venit ieri din Italia și a fost internat la Centrul de carantina a fost confirmat cu coronavirus. Barbatul va fi transportat la Spitalul de boli infecțioase din Timișoara. Tot in aceasta seara…