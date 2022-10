Stiri pe aceeasi tema

- Dr. Raluca Bobeica, medic primar nefrolog la Institutul Clinic Fundeni, a declarat pentru News.ro ca a participat, ca investigator principal, la studii clinice privind medicamentul roxadustat - la care a fost depistata pozitiv Simona Halep - in tratamentul anemiei pacientilor cu boala renala cronica.…

- Simona Halep a fost suspendata provizoriu de Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului dupa ce a fost testata pozitiv la US Open 2022. La Grand Slamul de la Flushing Meadows, sportiva noastra a fost eliminata in turul intai. Instituția a analizat doua probe prelevate in timpul US Open, ambele…

- Premierul Nicolae Ciuca a precizat joi ca este convins ca Bruxelles-ul va renunta la Mecanismul de Cooperare si de Verificare (MCV) pentru tara noastra in luna noiembrie, dupa ce legile Justiției vor fi adoptate de Parlament. Dupa ce Parlamentul va aproba noile legi ale justitiei, acest lucru fiind…

- Simona Halep nu mai joaca in niciun turneu anul acesta. Jucatoarea din Constanța și-a motivat decizia ca urmare a operației la nas, efectuata pe 12 septembrie, afirmand ca in acest momente are nevoie de recuperare. Simona Halep a marturisit ca nu știe cat va dura recuperarea dupa operația de rinoplastie,…

- Unul din principalele institute de analize economice din Germania precum si Banca Centrala a Germaniei au avertizat ca prima economie a Europei se pregateste sa intre in recesiune in iarna care va veni, ca urmare a impactului semnificativ al crizei energetice asupra gospodariilor si companiilor, transmite…

- Simona Halep (30 de ani) si Toni Iuruc (42 de ani) au decis sa puna capat unei casnicii care a durat un an. Divorțul Simonei Halep, fost lider mondial și dubla caștigatoare de Grand Slam, nu avea cum sa treaca neobservat de presa internaționala. La cateva ore de la apariția informației, publicații din…

- Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat, joi, la o zi dupa adoptarea proiectelor legilor Justiției in Guvern, ca atat CSM, in larga majoritate, cat si cele mai multe instante si parchete sustin caracterul preponderent pozitiv al celor trei proiecte de modificare a legilor Justitiei. Potrivit CSM,…

- Autoritatile ruse au transferat peste 1.000 de copii ucraineni in Rusia pentru a fi dati spre adoptie unor familii de rusi, potrivit unui raport al Institutul pentru Studiul Razboiului din SUA. Cei care adopta copii din Ucraina primesc și bani pentru acest lucru. Expertii ISW spun ca au avut acces la…