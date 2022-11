MediaTek Dimensity 9200 este procesorul de bătut… pentru Snapdragon 8 Gen 2 Mai sunt doar 5 zile pana ce Qualcomm prezinta procesorul Snapdragon 8 Gen 2 si deja MediaTek a lansat un CPU pe masura. E vorba despre MediaTek Dimensity 9200. Acesta este produs de TSMC pe baza tehnologiei N4P. Are pana si ray tracing. Ce e drept si Dimensity 9000 a avut ray tracing, dar nu a fost pus la treaba decat de o aplicatie wallpaper pe o editie speciala de OPPO Find X5 Pro. MediaTek Dimensity 9200 este un procesor cu un nucleu vedeta, un ARM Cortex-X3, care e cel mai puternic de altfel si e tactat la 3.05 GHz. E bazat pe arhitectura ARMv9 si este insotit de alte 3 nuclee ARM Cortex-A715… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

