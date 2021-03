Stiri pe aceeasi tema

- Facebook are in vedere lansarea unei versiuni a popularei sale platforme de socializare foto, Instagram, pentru copiii cu varsta sub 13 ani, informeaza The Guardian . BuzzFeed News a raportat pentru prima data ca Facebook a anunțat intr-o postare interna a companiei ca va incepe sa realizeze o versiune…

- Reprezentanții platformei de socializare Instagram anunța ca vor incepe sa restricționeze schimbul direct de mesaje dintre adolescenții și adulții pe care nu ii urmaresc. Aceasta masura vizeaza intensificarea siguranței minorilor in mediul online. Astfel, persoanele adulte care vor incerca sa trimita…

- ​​Influencerilor din Regatul Unit al Marii Britanii le-a fost atrasa atenția cu privire la conținutul pe care îl posteaza pe Instagram, întrucât 65% dintre postarile lor ar încalca regulile. Autoritatea privind Standardele Publicitare (ASA) susține ca a verificat conturile a…

- Va fi ceva mai sigur pe Instagram. Platforma a stabilit ca adolescenții sa primeasca mesaje private numai de la utilizatorii mai in varsta pe care ii urmaresc deja. In același timp, vor fi emise alerte in privința discutiilor purtate online. Masurile s-ar putea dovedi eficiente, insa numai daca utilizatorii…

- Platforma de socializare Instagram va începe sa restricționeze mesajele directe între adolescenți și adulții pe care nu îi urmaresc ca parte a unor actualizari prezentate marți și care vizeaza sporirea siguranței tinerilor, relateaza The Hill.Adulții care vor încerca…

- In cei 11 ani de existenta, asociatia Help Autism a crescut odata cu cei de care are grija. Copiii cu autism din Romania devin adolescenti si au nevoie de o terapie specifica pentru a se adapta nevoilor varstei si pentru a putea trece in noua etapa din viata lor. Fara acest program, tinerii vor ramane…

- Doi tineri din Leeds au fost amendati cu 10.000 de lire sterline (13.740 de dolari) fiecare, dupa ce au organizat o bataie in masa cu bulgari de zapada in acest oras din nordul Angliei, informeaza Agerpres, care citeaza DPA.

- Mai multi medici britanici i-au scris Directorului Medical al Angliei pentru a-i recomanda sa scurteze intervalul dintre dozele de vaccin Pfizer/BioNTech la sase saptamani de la 12 saptamani, informeaza Reuters, potrivit AGERPRES. Marea Britanie prioritizeaza administrarea primei doze de vaccin…