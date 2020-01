Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile australiene au emis astazi noi ordine de evacuare și noi alerte de incendii in sud-estul țarii, dupa ce temperaturile ridicate din ultimele zile și vanturile puternice au dus la o intensificare a incendiilor de vegetație. Alertele privind incendiile din statul Victoria, in vigoare de peste…

- Norul de fum provocat de incendiile de vegetatie din Australia a parcurs peste 12.000 de kilometri deasupra Oceanului Pacific, tocmai pana in Chile si Argentina, potrivit unui anunt facut de agentiile meteorologice ale celor doua tari din America de Sud.

- Evacuari de proportii au fost dispuse in sud estul Australiei, la care participa și mai multe nave. Mii de oameni așteapta salvarea pe plaje. Incendiile de vegetație, care afecteaza tara de mai mult timp, se agraveaza in aceste zile.

- Votarea in strainatate a inceput in noaptea de joi spre vineri, in Noua Zeelanda si Australia, si se va incheia, luni, la ora 7.00, odata cu inchiderea sectiilor de votare de pe coasta de vest a Statelor Unite ale Americii. Peste 290.000 de romani au votat in primele doua zile, la sectiile din strainatate…

- Un numar "fara precedent" de incendii de vegetatie scapate de sub control a distrus zone intinse din statele australiene New South Wales si Queensland, scrie Agerpres dupa o relatare dpa. Peste 90 de incendii erau active in New South Wales vineri, multe dintre ele in zonele afectate de seceta,…

- Votul in strainatate pentru alegerile prezidentiale a inceput, in noaptea de joi spre vineri, in Noua Zeelanda si Australia, dar majoritatea sectiilor de votare se deschid in cursul zilei de vineri. Romanii din diaspora au la dispozitie trei zile pentru a putea vota, dar si 835 de sectii de votare,…

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. ”Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) aduce la cunostinta opiniei publice faptul ca alegerile pentru Presedintele Romaniei din anul 2019 au intrat in linie dreapta: la unele sectii de votare din strainatate, precum cele din Australia si Noua Zeelanda, cetatenii romani…