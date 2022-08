Un bunic de 78 de ani din județ este de negăsit. Zeci de persoane au periat zona în care a dispărut

Actiune in derulare a SPJ Salvamont Maramures in zona Vf Prislop, localitatea Boiu Mare, jud Maramures. Barbat de 78 ani, cu afectiuni medicale, plecat la cules ciuperci in zona mentionata nu s-a… [citeste mai departe]