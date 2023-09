Mii de clujeni au participat la Ziua de Curățenie Națională 2023

Ziua de Curățenie Națională, proiect derulat la nivel național de Let’s Do It, Romania!, a înregistrat, și în acest an, un real succes. Desfășurat și în județul Cluj, sâmbătă, 16 septembrie, cu sprijinul Consiliului Județean, evenimentul a reunit aproximativ 3.500… [citeste mai departe]