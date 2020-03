Din cauza coronavirusului, oficialitațile din Romania au decis sa interzica adunarile peste 1000 de oameni. Decizia afecteaza și meciurile din Liga 1, Liga 2 și alte competiții sportive, dar și spectacole și alte evenimente. Dupa ce in Romania au fost confirmate 13 cazuri de coronavirus, iar 13.000 de persoane se afla in izolare, Ministerul de Interne a decis sa ia masuri dure. Astfel, au fost interzise evenimentele publice cu peste 1.000 de persoane. Decizia nu se refera doar la numarul de spectatori prezenți in tribune, ci și la oficiali, jucatorii, membrii staff-ului și autoritațile locale.…