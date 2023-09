Meciul „sfârşit” din start FC Petrolul și AFC Hermannstadt au incheiat la egalitate, pe „Ilie Oana”, dupa un meci pe care „lupii” l-au jucat, aproape in intregime, in inferioritate numerica. Fara victorie din etapa a șasea, „lupii” s-au vazut nevoiți sa se mulțumeasca doar cu un punct dupa duelul cu sibienii, o remiza obținuta, insa, in condiții speciale. Petrolul a evoluat, inca din minutul 7, in inferioritate numerica, Țicu fiind eliminat pentru intrarea nefericita care a dus la accidentarea grava lui Dragoș Iancu, dar elevii lui Florin Pirvu au știut sa stranga randurile și sa termine cu bine o partida ce se anunța,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Hermannstadt și FCSB se infrunta joi, de la ora 20:00, intr-o restanța din runda cu numarul 5 din Superliga. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Hermannstadt - FCSB, live de la 20:00 Click AICI pentru statistici Hermannstadt - FCSB, echipe…

- FC Hermannstadt și FC Voluntari se infrunta duminica, de la ora 17:00, in runda cu numarul 9 din Superliga. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Hermannstadt - Voluntari, live de la 17:00 Click AICI pentru statistici Hermannstadt - Voluntari,…

- Hermannstadt și U Cluj se infrunta luni, de la ora 18:30, in runda cu numarul 7 din Superliga. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Prima Sport 2, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Hermannstadt - U Cluj, live de la 18:30 Click AICI pentru statistici Hermannstadt: 25. Cabuz - 17. Butean,…

- La baza sportiva UTA – Tenis Profi din Arad, jucatoarele Ruxandra Elena Bertea (Braila), Carmen Herea (Tulcea) și Sara Dragnea (București) au dus Romania, antrenata de Alex Joițoiu, in Summer Cup de la Granville, Franța. Biletele pentru faza finala a acestei competiții, echivalenta a Fed Cup Junior,…

- Formatia Universitatea Craiova a invins, vineri seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Hermannstadt, intr-un meci din etapa a patra a Superligii.Golul a fost marcat de Ivan, in minutul 16, din penalti, conform Mediafax. Universitatea Craiova: L. Popescu – Vladoiu (Ndong ’55), Zajkov,…

- Hermannstadt și UTA se intalnesc in etapa a treia din SuperLiga. Meciul are loc de la ora 18:30, liveTEXT pe GSP.ro. Televizare: Digi Sport, Orange Sport, Prima Sport Rezultatele și programul etapei #3 din SuperLiga Hermannstadt - UTA, live de la 18:30 Click AICI pentru statistici Hermannstadt - UTA,…

- Poli Iași a inregistrat cea de-a doua infrangere consecutiva in Superliga, de data aceasta in fața echipei AFC Hermannstadt, cu 3-1. Partida, susținuta duminica seara, in Moldova, a contat pentru etapa a 2-a. Sibienii au marcat prin Silviu Balaure (’11, ’59) și Gabi Iancu (’87). Ieșenii au replicat…