- Romania a caștigat marți seara meciul cu Kosovo, cu scorul de 2-0, dupa reușitele lui Nicușor Stanciu (min. 83) și Valentin Mihaila (min. 93). Nicușor Stanciu a ratat un penalty in minutul 61, la scorul de 0-0. Meciul Romania – Kosovo de pe Arena Naționala a fost intrerupt de arbitri circa trei sferturi…

- Nationala de fotbal a Romaniei a invins selectionata Kosovo, cu scorul de 2-0 (0-0), marti seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, in Grupa I a preliminariilor EURO 2024. Partida a fost intrerupta de arbitru in minutul 18 pentru mesaje cu tenta politica, un grup de suporteri romani de la peluza Sud…

