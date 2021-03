Meci spectaculos în Bănie! Debut cu victorie în retur pentru SCMU Craiova SCMU Craiova și BCMU Pitești au oferit un meci spectaculos, in Banie, sambata seara. Cele doua formații au demonstrat ca in acest sezon emit pretenții și au oferit un baschet de calitate, cu multe aruncari precise și faze remarcabile. La final, alb-albaștrii au avut motive de bucurie, dupa ce s-au impus cu 78-74 și astfel au bifat un nou succes extrem de important in LNBM. Așa cum era de așteptat, duelul dintre cele doua combatante a fost unul echilibrat, decis pe final. Oltenii lui Todorov au inceput mai bine meciul și, dupa cinci minute de joc, s-au distanțat la 11-3. A urmat o perioada mai… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

