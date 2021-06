Platile transfrontaliere in euro efectuate din state membre care nu fac parte din zona euro reprezinta aproximativ 80% din toate platile transfrontaliere din aceste state, iar comisioanele pentru astfel de plati sunt excesiv de ridicate in majoritatea statelor membre din afara zonei euro, informeaza Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT).



"Secretarii de stat Daniela Nicolescu si Valentina Saygo au avut astazi, 4 iunie, o runda de consultari in cadrul Comisiei de Dialog Social, cu reprezentanti din partea ANPC (Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor),…