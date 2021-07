Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a semnat 12 contracte de finantare, in valoare totala de 43.936.674,46 de lei, prin Programul Operational Regional (POR) 2014 - 2020, coordonat de MDLPA, conform agerpres. Potrivit unui comunicat de presa al MLDPA, doua proiecte…

- 14 noi contracte de finantare prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, in valoare totala de 184.451.831 lei, au fost semnate de ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila. Contractele derulate de Ministerul Dezvoltarii vizeaza imbunatatirea serviciilor educationale,…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Cseke Attila a semnat 14 noi contracte de finanțare pentru imbunatațirea serviciilor educaționale, sociale și culturale, reabilitarea energetica și promovarea spiritului antreprenorial. Acestea se vor derula prin Programul Operațional Regional…

- Suma de 230 de milioane de euro este prevazuta in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pentru constructia a 140 de crese in Romania, a anuntat joi ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, potrivit agerpres.ro. In total, el a precizat ca este vorba…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a semnat 37 de contracte de finantare, in valoare totala de 196,5 milioane de lei, prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020. Intre acestea se regasește proiectul din municipiul Reghin pentru extinderea, reabilitarea…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA), Cseke Attila, a anuntat, joi, ca Stadionul Rapid, unul dintre cele patru pe care Romania si-a propus sa le reabiliteze in vederea gazduirii EURO 2020, este finalizat in proportie de 90% si ca in vara va putea gazdui din nou competitii…