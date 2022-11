Romania indeplineste cele patru conditionalitati din Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV), care poate fi oprit, monitorizarea putand continua in cadrul mecanismului privind statul de drept, arata raportul pe care il va publica marti Comisia Europeana in cadrul MCV, citat de Agerpres. ”Concluzia pe care o veti vedea in raport este ca acum Romania indeplineste cele patru conditionalitati. Inca exista cateva chestiuni care trebuie solutionate, dar din schimburile la nivel inalt si garantiile date de autoritatile romane aceste chestiuni vor fi rezolvate. Acum suntem in situatia in care putem…