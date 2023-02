Stiri pe aceeasi tema

- McDonald's France urmeaza sa propuna - incepand de la 7 martie, pe o perioada de "trei-patru saptamani" - clientilor in locul cartofilor prajiti morcovi, pastarnac si sfecla rosie prajite, relateaza Le Figaro. Schimbarea, dezvaluita de Le Parisien, urmeaza sa promovata printr-o campanie. Aproximativ…

- McDonald’s France urmeaza sa propuna – incepand de la 7 martie, pe o perioada de „trei-patru saptamani” – clientilor : ateaza Le Figaro. Schimbarea, dezvaluita... The post McDonald’s introduce un program pilot: in locul cartofilor prajiti vor fi morcovi, pastarnac si sfecla rosie prajite appeared first…

- Schimbarea, dezvaluita de Le Parisien, urmeaza sa promovata printr-o campanie de promovare. Aproximativ 1.500 de tone de morcovi, 1.000 de tone de sfecla rosie si 700 de tone de pastarnac urmeaza sa fie livrate celor aproximativ 1.500 de restaurante McDo din Franta, in total peste 3.000 de tone le gume.…

- Fostul presedinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, in prezent vicepresedinte al Consiliului Securitatii Rusiei, si-a exprimat vineri increderea in ”victoria” Rusiei in Ucraina, cu ocazia implinirii unui an de la declansarea invaziei Moscovei in tara vecina si a afirmat ca, daca este necesar, Moscova este…

- Dizidentul rus care a fugit in Franta inca din 2015, Vladimir Osecikin, susține ca un numar tot mai mare de oficiali rusi de rang inalt dezerteaza in Occident. Apropiații lui Vladamir Putin sunt nemultumiti de razboiul din Ucraina. El a declarat intr-un interviu pentru CNN ca fosti generali si agenti…

- Fostul international brazilian Paulo Cesar, campion al lumii in 1970, cu marea echipa a Braziliei din care a facut parte si legendarul Pele, a afirmat intr-un interviu acordat cotidianului Le Parisien ca Argentina a "furat" Franta in finala Cupei Mondiale din Qatar, conform Agerpres. Fii la curent…

- Unul dintre cei mai cunoscuți cineaști romani din „noul val” locuiește acum in partea franceza a Țarii Bascilor, langa Biarritz, și lucreaza la Paris, unde are o slujba in industria filmului. Corneliu Porumboiu a parasit Romania in iulie 2022. A plecat impreuna cu soția sa și cu cele doua fete, una…

- F. T. La sfarsitul saptamanii trecute, la Centrul de Perfectionare a Pregatirii Cadrelor Jandarmi Montan Sinaia s-a incheiat exercitiul de pregatire a personalului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), specializat in misiuni de salvare, derulat in cadrul proiectului „Cresterea rezilientei…