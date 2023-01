Stiri pe aceeasi tema

- Marco Dulca, mijlocașul revenit la Chindia dupa jumatate de an la FCSB, a vorbit despre perioada la fostul sau club. Pus pe lista neagra de Gigi Becali, Marco Dulca a facut cale intoarsa la Targoviște dupa doar jumatate de an. La FCSB a jucat 416 minute in 13 meciuri, ceea ce reprezinta o medie de 32…

- Arnold Garita, atacantul lui FC Argeș, a beneficiat de un cadou primit din partea defensivei Chindiei Targoviște. Atacantul a egalat in minutul 54, cu poarta goala. Cabuz, portarul Chindiei, a ieșit mult din poarta la o minge in adancime. A degajat prost, direct in colegul Corinus. Mingea a sarit din…

- Simon Mazarache (30 de ani) s-a desparțit de Petrolul Ploiești și a semnat cu ARO Muscelul Campulung, echipa din Liga 4 Argeș. Dupa un an și jumatate la Petrolul Ploiești, Simon Mazarache s-a desparțit de echipa ploieșteana, unde nu se afla in planurile antrenorului Nicolae Constantin. A semnat cu ARO…

- RAPID - SEPSI. Marko Dugandzic, atacantul giuleștenilor, a reușit un hat-trick in prima repriza. A marcat cele 3 goluri in decurs de 14 minute. Este cel mai rapid hat-trick marcat in acest sezon in Superliga și al doilea din ultimii ani. Ultimul hat-trick de data recenta mai rapid ca al lui Dugandzic…

- Ultrașii de la Peluza Nord a Universitații Craiova au afișat un mesaj de protest la meciul cu CS Mioveni, din etapa #20 din Superliga. In numar restrans la Mioveni, suporterii olteni au ocupt un sector de la tribuna a doua. Au afișat un mesaj pe gard, cu referire la plecarea lui Mirel Radoi de la Universitatea…

- Odata cu oprirea competițiilor din primele doua eșaloane de fotbal din țara, in vederea disputarii unor meciuri amicale ale echipelor naționale ale Romaniei, urmata apoi – numai pentru Superliga – și de cea pentru Campionatul Mondial din Qatar, care va incepe in curand, doi componenți ai FC Petrolul…

- De multa vreme, FC Petrolul nu a mai avut parte de o saptamana precum cea in curs. Aproape de jumatatea acesteia, „lupii” nu au fost in stare sa caștige, in etapa a doua a grupelor Cupei Romaniei, in fața unei divizionare secunde, Unirea Slobozia. Deși pe arena Ilie Oana, numai au remizat: 0-0! La trei…

- Liber de contract dupa rezilierea cu FCU Craiova, tehnicianul Marius Croitoru nu a stat prea mult pe tusa. Acesta a fost instalat, astazi, in functia de antrenor principal al echipei FC Arges, a anuntat gruparea pitesteana pe site-ul sau oficial . „Clubul FC Arges si Marius Croitoru au ajuns la un acord…