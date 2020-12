Maxim istoric pentru bitcoin: 20.440 dolari Criptomoneda bitcoin a depasit pentru prima data plafonul de 20.000 de dolari, cel mai ridicat nivel inregistrat vreodata. Bitcoin a ajuns cu 4,5%, ajungand la 20.440 dolari. Anul acesta, bitcoin s-a apreciat cu peste 170%, datorita cererii din partea marilor investitori, atrasi de potentialul unor castiguri rapide, si a asteptarilor ca va deveni o metoda de plata de baza. Evolutia ascendenta a criptomonedei a coincis cu deprecierea valorii unciei de aur din ultimele luni. Aprecierea bitcoin vine dupa ce PayPal Holdings Inc s-a alaturat in octombrie pietei criptomonedelor, permitand clientilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

