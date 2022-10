Matteo lanseaza single-ul Badder Than Bad, alaturi de Zubi

Stiri pe aceeasi tema

- Minelli lanseaza „GET GET DOWN”, in colaborare cu CRISPIE, o piesa dance plina de energie. Artista iși continua ascensiunea internaționala cu o piesa ce are la baza o poveste extrem de interesanta. Single-ul este o interpolare și reinterpretare a melodiei „Me & The Gang”, de pe coloana sonora a celebrului…

- Cu o comunitate de peste un milion de fani pe platformele de socializare, AMNA a cucerit publicul cu numeroase hituri și interpretari lansate de-a lungul carierei sale, care au generat peste 100 de milioane de vizualizari doar pe YouTube. Toamna aceasta artista aduce publicului „Stelele”, o piesa emoționanta…

- Klyde lanseaza single-ul “We Touch”, o piesa uptempo care vorbeste despre distanta dintre doua persoane si despre sentimentele nascute dintr-o atingere. “”We touch” este o piesa pe care am inceput-o in pandemie si care si-a gasit traiectoria abia acum. Ideea finala a piesei s-a conturat recent, si vorbeste…

- Include un nou single, “Less I Know”, alaturi de Quinn XCII In cele din urma, duoul suedez de artiști/producatori multi-platina NOTD iși prezinta EP-ul de debut așteptat cu nerabdare, NOTED…. Ei sarbatoresc sosirea proiectului cu noul single „Less I Know” [feat. QUINN XCII]. Piesa se bazeaza pe sintetizatoare…

- Cu o comunitate de peste 2 milioane de fani care o urmaresc pe platformele de socializare, Lidia Buble a cucerit publicul cu numeroase hituri lansate de-a lungul carierei sale, care au generat peste 900 de milioane de vizualizari doar pe YouTube. Artista incepe noul sezon cu a treia piesa internaționala,…

- Roxen, artista cu unul dintre cele mai recognoscibile voci din Romania, lanseaza astazi noul single „Biggest Idiot”. Dupa ce piese precum „UFO”, „Money Money” sau „Amnsesia” au reușit sa adune zeci de milioane de stream-uri de peste tot din Europa, noul single al artistei este pregatit sa urmeze aceiași…

- Doi artiști din zona Turzii au adunat peste 9,6 milioane de vizualizari pe YouTube, cu piesa lor. Piesa ”Rau ma dor ochii ma dor” a fost urcata pe YouTube in urma cu 8 ani, iar pana acum a adunat 9.630.995 de vizionari. ”“Rau ma dor ochii ma dor” este un cantec folk pe care noi [...] Articolul Doi artiști…

- Platforma suedeza de streaming numara acum 188 de milioane de abonati la versiunea premium, dupa ce a crescut cu 14% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Cu o crestere anuala de 19%, numarul celor care folosesc versiunea gratuita a serviciului a ajuns la 433 de milioane. Cresterea a depasit asteptarile…