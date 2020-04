Matteo lanseaza piesa “Ai amortit”, in colaborare cu Ghidush Cu 130 de milioane de vizualizari pentru piesa-bomba “PANAMA” care a cucerit o lume intreaga, Matteo se poate declara fericit pentru succesul de afara, unde si-a creat un fan base extrem de mare si unde se intoarce cu placere de fiecare data cand este chemat. Astazi, Matteo lanseaza piesa-manifest “Ai amortit”, impreuna cu prietenul si influencerul Alex Ghidush. Matteo incepe o serie de melodii urbane cu “Ai amortit”, featuring Ghidush, piesa fiind compusa de catre Matteo alaturi de FED si George Frigator. “Ai amortit” este, in mare masura, realizata ca o piesa-manifest, in care Matteo vrea sa… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fanii și-au dorit de foarte mult timp o colaborare intre Irina Rimes și Carla’s Dreams, iar astazi așteptarea a luat sfarșit. Cei doi artiști lanseaza piesa 3 inimi, o compoziție emoționanta despre iubire, familie și armonie, cu un clip care reda perfect versurile duioase. 3 inimi este despre iubirea…

- Avand un uptempo ridicat, “Bittersweet” este o piesa dance care combina un sunet funky cu versuri usor de ramas in cap. Piesa spune povestea unei relatii, cu perspectiva din ambele extreme: cele bune si cele mai putin bune. O prezenta ce ascende rapid in scena muzicala electronica din Romania, Andrew…

- Cei 2 artisti canta despre o iubire neimplinita in cel mai nou single – Visam. Aza revine cu o noua colaborare surpriza, de data asta alaturi de GUZ. Compusa de artista si scrisa impreuna cu Guz, “Visam” continua povestea inceputa in “Mai iubeste-ma odata”, iar mesajul piesei se muleaza perfect pe tematica…

- Vanotek revine cu un nou single care se numește “Bring Us Back” și este in colaborare cu Joshua Ziggy. Piesa compusa de Vanotek & Joshua Ziggy și produsa de Vanotek are un sound fresh, susținut puternic de viori și de timbrul vocal special al lui Joshua Ziggy. “Bring Us Back” vorbește cu melancolie…

- “Prieteni buni” este o piesa cu un mesaj pozitiv, care celebreaza prietenia si legatura puternica ce se poate stabili intre doua persoane. Single-ul este scris si produs de Adrian Sina, What’s UP, Pistol Cristian, Christian Ilie Theodoru si Negru Liviu. Despre colaborare cu Adrian, Ruby spune: „In copilarie…

- Liviu Teodorescu incepe anul 2020 cu o piesa manifest, “Cerule”, featuring excentrica BRUJA. “Cerule” reintragește ideea ca omul trebuie sa ramana intr-o stransa legatura cu mediul incojurator și cu tot ce ofera acesta. Piesa expune in versuri faptul ca oamenii ar trebui sa fie mai constienți in legatura…

- Manuel Riva, unul dintre cei mai in voga DJ si producatori muzicali, revine in atentia noastra cu cel mai nou single al sau,”Slow Motion”, o noua colaborare cu Emy Perez. Piesa este o productie dance cu puternice influente pop, evidentiata de vocea puternica a lui Emy, care a scris versurile acestei…

- Cea mai noua piesa a Otiliei, “Origami” este aici! Dupa o pauza din peisajul muzical autohton si international, Otilia revine in forta in atentia noastra cu noul ei single, “Origami”, in colaborare cu celebrul rapper Puerto Rican, Lary Over. Piesa este o productie cu puternice influente latino urban…