Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de marți, au ajuns in județul Buzau primul lot de materiale de construcții acordate ca ajutor umanitar din rezerva de stat de catre Guvernul Romaniei. Acestea vor fi folosite pentru repararea a cinci locuințe din Scorțoasa și Manzalești, care au fost grav afectate de alunecarile de teren…

- Au ajuns primele materiale de construcții acordate ca ajutor umanitar din rezerva de stat de catre Guvernul Romaniei in baza HG 178 / 2018 și care vor fi folosite pentru repararea a 5 locuințe din Scorțoasa și Manzalești grav afectate de alunecarile de teren din ultima perioada, dupa cum urmeaza: –…

- In Județul Buzau, au ajuns primele materiale de construcții acordate ca ajutor umanitar din rezerva de stat de catre Guvernul Romaniei in baza HG 178 / 2018 și care vor fi folosite pentru repararea a 5 locuințe din Scorțoasa și Manzalești grav afectate de alunecarile de teren din ultima perioada.…

- Traim vremuri in care moda e la loc de cinste in preocuparile multora dintre noi, insa pentru o buzoianca aceasta nu e data de tendințele marilor case de profil, ci de ia romaneasca, pe care o poarta cu sfințenie și o prețuiește mai mult decat orice. Diana Toma are 39 de ani și o pasiune inedita: aceea…

- Guvernul a adoptat in sedinta de miercuri Hotararea privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantitati de produse si acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenta, cu titlu gratuit, pentru protectia populatiei afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din…

- La propunerea Ministerului Afacerilor Interne, Guvernul Romaniei a adoptat in sedinta de miercuri, 4 aprilie 2018, Hotararea privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantitati de produse si acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenta, cu titlu gratuit, pentru protectia…

- Deflagrația s-a produs intr-un bloc situat pe Aleea Insulei din municipiul Buzau. Explozia s-a produs la etajul doi se pare in momentul in care proprietarul a intrat in bucatarie și și-a aprins o țigara.Suflul exploziei a spart geamurile apartamentelor din blocul respectiv, a distrus ușa…

- In Romania anului 2018, nu putem avea nicio pretenție sa ne ridicam la nivelul Europei occidentale. In comuna Manzalești, din județul Buzau, oamenii apeleaza la masuri disperate atunci cand condițiile meteo fac drumurile impracticabile. O filmare care a ajuns virala pe internet arata cum un autoturism…