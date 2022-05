Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat despre afirmația premierului ca achiziția dozelor de vaccin a fost facuta prin semnatura sa, Florin Cițu, prim-ministru in 2021, a spus, marți, ca „nu imi dau seama unde este semnatura premierului, cand comanda a fost facuta de Ministerul Sanatații și plata este facuta de Ministerul Finanțelor.…

- Presedintele Senatului, liberalul Florin Cițu, a afirmat joi ca „o recesiune pe termen scurt” ar putea fi costul necesar pentru a reduce inflația actuala si a subliniat ca este nevoie de un control al deficitului bugetar. „Ca sa ai crestere economica si sa mentii cresterea economica, depinde ce decizii…

- ”Exista varianta amanarii ratelor la banci pentru romani. A fost discutata si cu bancile, s-a ajuns la un acord. Luni se va detalia fiecare masura si se va spune cum se va aplica. Important e ca am ajuns la un consens si am constatat necesitatea si cel mai important este ca colaboram astfel incat guvernul…

- Anuntul a fost facut luni, 7 martie, de ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, care a precizat ca tarile care vor limita exportul de cereale in contextul crizei din Ucraina sunt Ungaria, Bulgaria si Serbia, informeaza Agerpres . „E vorba de Ungaria, Bulgaria si Serbia si trebuie sa precizam, inca…

- In acest document, ministrii de Finante si guvernatorii bancilor centrale din G20 promit sa utilizeze "toate instrumentele disponibile pentru a raspunde la impactul pandemiei" dar avertizeaza ca spatiul de manevra disponibil este posibil sa fie "ingust si inegal"."Vom continua sa monitorizam marile…

- Sus, deasupra Bancii Angliei, o girueta se conecteaza direct la un cadran aflat in sala principala a impunatoarei cladiri. In anii 1800, directorii bancii se intalneau pentru a observa in ce direcție bate vantul. O briza din est insemna ca navele, incarcate cu marfuri precum cuprul și graul, urmau…

- Criza economica afecteaza deja grav Turcia! Ankara a ajuns la o inflație de aproape 50%, iar turcii se vad cu economiile ruinate. Ca masura de ultim moment economiștii turci mizeaza pe aur. Pe masura ce Turcia se lupta cu inflația de aproape 50% și o lira foarte slaba, Guvernul dorește sa incurajeze…

- Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului de Boli Infectioase „Matei Bals”, a declarat, joi seara, la Antena 3 ca din luna martie lucrurile vor fi mai „echilibrate” in ceea ce privește evoluția pandemia și spune ca cel mai probabil anul acesta este cel in care se va incheia pandemia. „Putem…