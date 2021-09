Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Drula nu mai este ministrul Transporturilor, dar continua sa anunțe stadiul in care se afla diferite proiecte de infrastructura. Acum este vorba de autostrada Moldovei, A7, sectorul Ploiești – Buzau, de 63 de km, pentru care au fost depuse oferte. ”O noua veste buna pentru autostrazile Moldovei:…

- Primarul Municipiului Turda, Matei Cristian a transmis un mesaj destinat tuturor elevilor la inceput de an școlar. „Indiferent de cum va decurge acest an, am certitudinea ca veți ramane increzatori... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Presedintele filialei iesene a PMP, Petru Movila, s-a declarat nemultumit de faptul ca studiul de fezabilitate pentru tronsonul Targu Mures - Targu Neamt din autostrada A8 a fost respins de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) si cere demiterea celor care se fac vinovati…

- Un accident rutier s-a petrecut sambata dupa-amiaza pe autostrada A3, in apropiere de nodul rutier Iernut spre Luduș. O mașina este rasturnata pe carosabil. Potrivit ISU Mureș, au fost implicate doua autoturisme, in care se aflau cinci adulți și un copil. Circulatia este restricționata pe o banda (ora…

- VIDEO| Inspecție pentru deschiderea nodului rutier Sebeș, conexiunea dintre autostrada A10 Sebeș-Turda și A1 Inspecție pentru deschiderea nodului rutier Sebeș, conexiunea dintre autostrada A10 Sebeș-Turda și A1 In acest moment, se desfașoara inspecția tehnica pentru a verifica elemenele de siguranța…

- Licitația pentru finalizarea lucrarilor pe lotul 3 Chețani – Campia Turzii, parte din Autostrada Transilvania, a fost lansata marți, a anunțat ministrul Transporturilor Catalin Drula. Acest tronson trebuia sa fie

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe autostrada A10 Aiud-Turda, la kilometrul 50, in zona localitații Unirea, județul Alba, a avut loc o coliziune intre un

- Un accident rutier a avut loc miercuri, 30 iunie, in jurul orei 9.20, pe autostrada A1, in zona nodului rutier Sebeș-Vest. Potrivit IPJ Alba a fost vorba despre o tamponare intre un autoturism și un TIR. In urma tamponarii nu s-au inregistrat victime, iar incidentul rutier a fost sancționat pe cale…