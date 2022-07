Noile masuri fiscale propuse de Guvernul Romaniei sunt un mix intre nevoia de a securiza venituri noi la bugetul de stat si cea de a oferi predictibilitate acestui sector economic, in special prin protejarea jucatorilor in fata fiscalitatii, considera reprezentantii asociatiilor profesionale ale industriei de jocuri de noroc, Rombet, Romslot si Romanian Bookmakers. Conform unui comunicat, in contextul discutiilor legate de un nou cadru de impozitare elaborat de Guvernul Romaniei pentru industria pariurilor sportive, cele trei mari asociatii ale industriei de jocuri de noroc din Romania anunta…