Măsurile fiscale pregătite de Guvern vor afecta turismul Ionut Nedea, CEO al litoralulromanesc.ro a declarat marti despre masurile fiscale pregatite de Guvern pentru scaderea deficitului bugetar ca scenariul raspandit pe piata din punctul lor de vedere este cel mai rau, pentru ca vorbim de taxe suplimentare, de TVA crescut, de eliminarea unor facilitati. Orice crestere de taxe, orice lovitura suplimentara care vine intr-o industrie deja impovarata va produce efecte foarte mari. Industria de turism este al doilea angajator, a mai aratat Nedea. ”Deocamdata se vehiculeaza tot felul de scenarii, scenariul raspandit pe piata din punctul nostru de vedere… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

