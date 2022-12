Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul spaniol anunta vineri clasarea anchetei sale cu privire la moartea a cel putin 23 de migranti africani care au incercat, la 24 iunie, sa patrunda in enclava spaniola Melilla din Maroc, relateaza AFP. Aceasta clasare a dosarului a fost decisa din cauza ca nu s-au gasit "semne ale infractiunii…

- Rusia a comandat sute de drone si rachete balistice din Iran, potrivit unei surse diplomatice de la Natiunile Unite, transmite miercuri DPA, citata de Agerpres. „Stim ca Iranul intentioneaza sa-si sporeasca, in cantitati semnificative, livrarile de vehicule aeriene fara pilot si de rachete catre Rusia”,…

- Ministerul Educației pregatește masuri pentru reducerea incidentelor in școli. Deocamdata a avut loc o prima discuție pentru schimbarea Statutului Elevului, care ar putea include unele reguli stricte, inclusiv interdicția de a intra in unitațile de invața

- Doua rachete rusești au cazut in Polonia, langa granița cu Ucraina. Doi oameni au murit, potrivit presei poloneze. Guvernul a convocat Consiliul de Securitate. ACTUALIZARE 09.43. Forțele Aeriene Poloneze au ridicat avioane de lupta de pe aeroportul Tomaszow Lubelski. Armata și Parchetul au ajuns la…

- Potrivit IPJ Vrancea, alerta a fost data la numprul unic 112. "In comuna Bolotești un barbat, 20 de ani, a fost prins de catre un utilaj ( șnec), in interiorul unui siloz. Din pacate, in urma incidentului, tanarul a decedat. In cauza a fost intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa, neluarea masurilor…

- Situația din jurul Kosovo ramine principala problema de securitate in Balcani. Acest lucru a fost declarat de Reprezentantul Permanent al Federației Ruse la ONU, Vasily Nebenzya, in timpul unui discurs in Consiliul de Securitate al organizației mondiale, scrie TASS. El a adaugat ca acest lucru necesita…

- Adunarea Generala a ONU a condamnat cu o majoritate "covarsitoare" "anexarile ilegale" de teritorii ucrainene de catre Rusia, dupa ce Moscova a facut uz de dreptul sau de veto privind un text similar prezentat la sfarsitul lui septembrie in Consiliul de Securitate, scrie digi24.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a anunțat vineri, intr-o conferința de presa, ca NATO respecta dreptul oricarei diplomații de a cere aderarea la alianța militara, o decizie urmand sa se ia cu unanimitate de voturi, dar atenția imediata a alianței se indreapta acum pentru a ajuta Ucraina…