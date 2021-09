Stiri pe aceeasi tema

- Compensarea facturilor la energie si gaze se va aplica de la 1 noiembrie, atat pentru consumatorul casnic, cat si pentru cel non-casnic, deoarece trebuie avute in vedere si IMM-urile si companiile mici, a declarat, joi, prim-ministrul Florin Citu. "In acest moment, vreau sa ma asigur ca…

- UPDATE – Premierul Florin Citu a afirmat, joi, ca, odata cu intrarea in vigoare a Legii consumatorului vulnerabil, subventia la gigacalorie ar trebui sa fie aplicata doar pentru persoanele care au nevoie de un ajutor. El a fost intrebat la dezbaterea online ‘Plafonare versus compensare’, organizata…

- Premierul Florin Cițu a declarat, joi, ca ordonanța de urgența a Guvernului privind compensarea prețului la energie va intra in vigoare de la 1 noiembrie pentru consumatorii casnici și non-casnici, respectiv IMM-uri și firme mici.

- Premierul Florin Cițu a spus joi seara ca nu iși dorește plafonarea prețurilor la energie și la gaze, dar daca statele din restul Europei o vor face, „trebuie sa fim și noi atenți și sa...

- Schema gandita de Guvern pentru compensarea scumpirilor la energie pe facturile populației prevede ca gospodariile cu consumuri de curent electric cifrate intre 30 și 200 KWh lunar vor primi de la stat 18 bani/KWh in fiecare luna, sub forma de reducere a cuantumului de achitat pe factura, in timp ce,…

- Premierul Florin Cațu este in continuare refractar la propunerea patronatelor de soluționare a crizei facturilor la energie electrica și gaze prin plafonarea prețurilor pentru șase luni, perioada in care va fi depașit impasul facurilor uriașe din perioada de iarna, dar s-ar realiza, potrivit specialiștilor,…

- Guvernul va compensa facturile la electricitate pentru romanii cu venituri medii sau consum mediu, incepand cu 1 noiembrie, a transmis ministrul Energiei, Virgil Popescu, marti, la finalul intalnirii cu premierul Florin Citu si reprezentanti ai ANRE, OPCOM, transelectrica si Consiliul Concurentei.

- Tot mai mulți timișoreni se intreaba de ce e Timișoara atat de murdara. Sunt doua explicații mari: prima ține de educație, a doua de bani. Primaria Timișoara a achitat toate facturile din 2020 catre Brantner abia in martie, iar facturile lunare decontate catre Brantner sunt departe de valoarea maxima…