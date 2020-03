Măsuri noi la AJOFM Cluj pentru prevenirea îmbolnăvirilor Asociația Județeana de Ocupare a Forței de Munca (AJOFM) Cluj a luat masuri pentru prevenirea imbolnavirii cu noul coronavirus. Prin acestea se urmarește reducerea interacțiunii in spațiile destinate publicului din cadrul AJOFM Cluj și utilizarea extinsa a sistemului electronic: email și fax. AJOFM Cluj anunța ca activitatea de audiențe va fi suspendata incepand cu data … Citeste articolul mai departe pe gherlainfo.ro…

Sursa articol si foto: gherlainfo.ro

