Stiri pe aceeasi tema

- Pana la 47 de șefi de stat, guvern și instituții ale Uniunii Europene vor participa la reuniunea Comunitații Politice Europene (EPC), pe 1 iunie la Chișinau. Ca masura de securitate, autoritatea aviatica civila a decis sa inchida spațiul aerian pentru toate zborurile comerciale, relateaza Reuters. Comunitatea…

- In contextul Summitului Comunitații Politice Europene (CPE), pe data de 1 iunie, in Republica Moldova, Grupul Media pentru Știri de Securitate (GMSS-CPE) poliția informeaza: Avind in vedere amploarea evenimentului, autoritațile cu atribuții in domeniul securitații naționale vor intreprinde masuri specifice…

- Uniunea Europeana va trimite o misiune civila in Republica Moldova „pentru a spori rezistenta sectorului de securitate al tarii” si pentru a o ajuta faca fata amenintarilor hibride, inclusiv atacuri cibernetice, actiuni de manipulare si dezinformare prin media si „ingerinte straine”, arata un comunicat…

- Prim-ministrul Dorin Recean a avut o intrevedere cu reprezentantul special al presedinției nord macedonene in exercitiu a OSCE pentru procesul de reglementare transnistreana, Thomas Mayr-Harting. Interlocutorii au vorbit despre situația de securitate din regiune și formatul actual de negocieri privind…

- Serviciul de Informații și Securitate (ISS) din Republica Moldova a decis miercuri blocarea a cinci site-uri ale agenției ruse de propaganda oficiala Sputnik, transmite Rador. E vorba despre cinci site-uri clona care publica in mod constant narațiuni anti-occidentale și pro-ruse. Autoritațile au motivat…

- Moldova pregatește sancțiuni personale impotriva mai multor persoane in legatura cu razboiul Rusiei impotriva Ucrainei, primele decizii ar putea fi anunțate in cateva saptamani. Popescu a spus ca Republica Moldova a inceput sa se alature treptat sancțiunilor europene impotriva Rusiei din cauza razboiului…

- Versiunile prezentate de catre Tiraspol, potrivit carora la Bender se planifica asasinarea sefului OSCE, Bujar Osmani, nu sunt probate in modul stabilit de lege, susține Biroul Politici de Reintegrare. Conform autoritații, acestea „poarta un caracter speculativ și nu reflecta investigații sau date confirmative…

- Ministrul afacerilor externe al Romaniei, Bogdan Aurescu, anunța ca UE pregatește o misiune civila sub egida politicii de securitate și aparare comuna axata pe sectorul de securitate din Republica Moldova. Declarația a fost facuta ca urmare a consultarilor politice bilaterale cu ministrul afacerilor…