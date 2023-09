Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) a alertat, vineri seara, in urma detectarii unor grupuri de drone care se indreptau spre teritoriul ucrainean, in proximitatea granitei cu Romania, fortele aflate in Serviciul Politie Aeriana si a notificat Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.

- In noaptea de 29 spre 30 septembrie, fortele ruse au executat o noua serie de atacuri asupra unor obiective din Ucraina.In urma detectarii unor grupuri de drone care se indreptau spre teritoriul ucrainean, in proximitatea granitei cu Romania, Ministerul Apararii Nationale a alertat fortele aflate in…

- Duminica, 17 septembrie, forțele ruse au continuat atacurile asupra unor obiective din Ucraina, in proximitatea graniței cu Romania. Ministerul Apararii Naționale a monitorizat in timp real situația aeriana in zonele de responsabilitate.Ca urmare a detectarii grupurilor de drone care se indreptau…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) anunta, intr-un comunicat de presa, ca de miercuri au fost impuse restricții suplimentare de zbor in spațiul aerian limitrof graniței cu Ucraina din zona de nord a Dobrogei, intre Sulina și Galați. Anuntul vine la o zi dupa ce MApN a transmis ca fragmentele gasite…

- Ministerul Apararii anunta ca, in baza informatiilor primite de la ISU Tulcea cu privire la sesizari telefonice prin serviciul 112 despre posibile cazuri de impact de drona intr-un sector cuprins intre localitatile Nufaru, Malcoci si Valea Nucarilor din judetul Tulcea, echipe ale Armatei investigheaza…