- Romania, pe locul intai, Polonia, pe locul al doilea, Ungaria și Grecia impart locul al treilea, iar Israelul, pe locul al patrulea, in topul teoriilor conspirației privitoare la Covid, promovate pe rețelele sociale. Așa arata clasamentul intocmit de un studiu prezentat de publicația Kathimerin din…

- Astfel, alaturi de statele europene Andorra, Cipru, Franța, Liechtenstein și Portugalia. au mai fost incluse Iordania și Tanzania, relateaza G4Media.ro, care citeaza CNN.Regula este relativ "simpla". Mai ecxact, statele care se incadreaza in aceasta lista de „mare risc” au avut peste 500 de cazuri la…

- Numarul de persoane care se prezinta zilnic pentru a se vaccina este in creștere in majoritatea statelor europene in ultimele saptamani. Datele analizate de Libertatea prezinta o creștere importanta in state precum Germania, Franța, Italia sau Austria, in timp ce in Romania numarul persoanelor care…

- Razvan Chercheș, expert in sanatate publica, face o solicitare catre autoritați cu privire la introducerea unor restricții mai dure, similare cu cele ale Austriei. Acesta a explicat ca aeasta nevoie urgenta de masuri anti-Covid-19 se datoreaza ratei mici de vaccinare. De ce este nevoie de restricții…

- Olanda va introduce noi restrictii legate de coronavirus in aceasta saptamana, pentru a incerca sa reduca incidenta epidemiei de COVID, a anuntat luni ministrul olandez al sanatatii Hugo de Jonge, informeaza Agerpres , potrivit Reuters. „Suntem nevoiti sa luam noi masuri. Numarul pacientilor COVID-19…

- Un certificat verde FALS pe numele lui „Adolf Hitler” sfideaza controalele europene. Siguranța „pașaportului COVID pusa la indoiala Un certificat verde FALS pe numele lui „Adolf Hitler” sfideaza controalele europene. Siguranța „pașaportului COVID pusa la indoiala Ministerul Sanatatii din Tarile de Jos…

- Ministrul olandez de Finante, Wopke Hoekstra, conduce o miscare europeana comuna care cere interzicerea bancnotei de 500 de euro si platile in numerar de pana la 5.000 de euro, pentru a preveni spalarea de bani si alte activitati infractionale, informeaza site-ul DutchNews.nl. Oficialul le-a…

- Consiliul de Stat din Italia a respins solicitarea a patru persoane nevaccinate, care au sustinut ca impunerea documentului incalca confidentialitatea sanatatii. In perioada 15 octombrie - 31 decembrie, Green Pass-ul va fi obligatoriu in Peninsula, pentru a putea merge la munca, noteaza Mediafax.…